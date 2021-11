Stiri pe aceeasi tema

- Este nevoie de suma de 16 milioane de lei pentru construirea celor trei pasaje pietonale subterane de la Targu Jiu. Deocamdata se lucreaza la studiile de fezabilitate cu fonduri europene. Suma alocata este de 1,5 milioane de lei. Amenajarea a trei pasaje subterane la Targu Jiu este un proiect mai vechi.…

- 83% dintre angajatii Colegiului National „Tudor Vladimirescu“ (CNTV) din Targu Jiu sunt vaccinati impotriva COVID-19. S-a ajuns la un procent atat de mare de imunizare dupa ce saptamana trecuta, la nivelul liceului, s-a desfasurat o campanie de imunizare, special pentru salariati, elevi, parintii lor…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit, marți, impușcat in cap, pe scaunul din dreapta a mașinii sale parcate langa Spitalul Județean de Urgența, potrivit Digi24 . Medicii i-au acordat primul ajutor, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Potrivit IPJ Gorj, personalul medical…

- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit, marți, impușcat in cap, pe scaunul din dreapta a mașinii sale parcata langa Spitalul Județean de Urgența, anunța Mediafax. Personalul medical de la UPU Targu Jiu a anunțat polițiștii ca cei de la SMURD Gorj au gasit in fața spitalului un barbat…

- Inca 15 cazuri de coronavirus au fost inregistrate in unitațile de invațamant din județul Gorj. Pana astazi, 5 octombrie 2021, ora 10.00, fața de ultima comunicare din partea DSP Gorj privind situația persoanelor confirmate pozitiv la infecția cu virusul SARS-CoV-2, datele se prezinta dupa cum urmeaza:…

- Inca patru noi cazuri de COVID au fost depistate in unitațile de invațamant din județul Gorj. Potrivit DSP Gorj, au fost confirmați pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2 4 elevi, dupa cum urmeaza: 1 – Liceul „Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu;1 – Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Tg-Carbunești;1 – Colegiul Național…

- Inca opt elevi din Gorj au fost depistați cu COVID-19. Potrivit DSP Gorj, situația privind persoanele confirmate pozitiv la infecția cu virusul SARS CoV-2 se prezinta astfel:o persoana – personal didactic auxiliar (informatician – Liceul Teologic Tg-Jiu), doi elevi – Liceul Matasari si cate un elev…

- Premierul Florin Cițu il susține pe deputatul Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. Cu inceputurile carierei politice in PSD, Dan Vilceanu a fost unul dintre oamenii care au ajuns in PNL prin absorbția vechiului PDL. In prezent, acesta este liderul PNL Gorj și unul dintre oamenii…