Gorj: Lucrări și după începerea școlii în mai multe unități de învățământ In zeci de unitați de invațamant din județul Gorj au loc lucrari de reabilitare și igienizare. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Gorj, dupa data de 13 septembrie vor mai exista școli in care lucrarile vor continua și dupa inceperea noului an școlar. Este vorba de unitați de invațamant precum Colegiul Național „Spiru Haret” din Targu Jiu. Aici este in derulare un amplu program al cladirilor monument istoric. Elevii au fost mutați la Școala Gimnaziala „Pompiliu Marcea” pana cand vor fi gata lucrarile la Colegiul Național „Spiru Haret”. Din fericire, lucrarile la Colegiul Național… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

