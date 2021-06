Gorj: Femeie accidentată mortal la Telești O femeie, de 50 de ani, a murit miercuri dupa-masa, dupa ce a fost lovita de o mașina, in localitatea gorjeana Telești. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat, de 48 de ani, din municipiul Craiova, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 67 Telești, din direcția municipiului Targu Jiu catre municipiul Motru, a acroșat o femeie de 50 de ani, din comuna Telești care s-ar fi angajat in traversarea drumului. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Gorj care a efectuat manevre de resuscitare, ulterior constatand decesul femeii.Conducatorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

