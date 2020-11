Gorj: A plecat beat la plimbare cu mașina după ora 23.00 Un șofer, din comuna gorjeana Plopșoru, a fost depistat noaptea trecuta beat la volan. Oamenii legii din cadrul Politiei Orasului Turceni au oprit in trafic, pe DN 66 Plopșoru, un autoturism, condus de un barbat de 39 de ani, domiciliat in comuna Plopșoru. In urma testarii cu aparatul etilotest a conducatorului auto, a rezultat o concentrație de 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital, unde i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. De asemenea, barbatul a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 55/2020,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

