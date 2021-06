Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cojocaru, Costinel Danuț Cojocaru și Bogdan Constantin Ștefan - „șmecherii” care au batut, fix sub nasul polițiștilor platiți sa apere cetațenii, un activist buzoian ce denunțase afacerile suspecte ale acestora - nu sunt la prima abatere.

- Un barbat a fost urmarit, blocat și batut in trafic de trei indivizi, iar totul s-a petrecut sub privirea polițiștilor, care au avut nevoie de intervenția mascaților sa ii calmeze pe batauși. Deși in inregistrare se vede clar ca agenții sunt depașiți de situație, reprezentanții Poliției spun ca intervenția…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au efectuat 8 percheziții domiciliare, in județul Mureș, la locuințele unor persoane banuite de comiterea unei infracțiuni de talharie…

- Interlopul galatean Cristi Ionel Ali, zis „Cristi Spaidar”, care a ingrozit Romania, dupa ce a atacat un doctor și a spintecat un taximetrist, i-a pregatit un loc in celula propriei neveste.

- Un mureșean, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, de politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, fiind banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca, cel in cauza, in timp ce se afla in locuința unui barbat din…

- Fratele unuia dintre cei doi electricieni luați ostateci și omorați intr-un apartament din Onești, de asasinul Gheorghe Moroșan, vrea despagubiri de la Poliția Romana pentru felul in care a sfarșit Silviu Istoan, in varsta de 38 de ani. Paul Iștoan... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cinci barbati au ajuns la spital dupa ce, luni seara, pe bulevardul 1 Decembrie din municipiul Mangalia, s-au luat la bataie in urma unui conflict spontan iscat intre ei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, scrie Agerpres.ro. "Astazi, in jurul orei 20.00, politisti…

- Doi tineri care au batut un paznic si au vandalizat geamul de la intrarea in magazinul Mega Image din zona Republicii Ploiesti sunt in continuare cautati de Politie. Cei doi l-au lovit pe agentul de paza dupa ce acesta din urma i-a atentionat sa poarte masca la intrarea in supermarket. Agresorii au…