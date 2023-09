Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, o va inlocui temporar pe Margrethe Vestager la concurenta in cadrul executivului european, responsabila daneza luandu-si concediu fara plata pentru a candida la presedintia Bancii Europene de Investitii (BEI), noteaza AFP, citat de Agerpres.In…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca pe 10 si 11 septembrie va avea loc o conferinta informala a ministrilor de Justitie din statele membre ale Consiliului Europei, context in care va avea o intalnire bilaterala cu omologul italian pentru a discuta mai profund nu numai pe tematica ‘fugarilor’,…

- Ministrul Justiției a avut o intalnire, marți, cu toți directorii de penitenciare din țara. Printre subiectele discutate in timpul intalnirii se numara deficitul de personal și noua grila de salarizare.

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a discutat luni, in marja reuniunii informale a ministrilor responsabili de competitivitate, cu Didier Reynders, comisarul european pentru Justitie, cu atributii privind protectia consumatorului, despre o serie de subiecte de interes pentru tara…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, s-a aratat ingrijorat de problemele pe care compania Wizz Air le are in ultima perioada in Romania, multe zboruri avand intarzieri mari sau fiind anulate, in cadrul unei intalniri cu comisarul european pentru Justitie, Didier…

- La inițiativa Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și a procurorului general al Romaniei, astazi, 26.06.2023 a avut loc, la sediul PICCJ, o intalnire cu procurorii-șefi ai DNA și DIICOT și cu procurorii generali ai parchetelor de pe langa curțile de apel din țara, la ședința…

- Ministerul Justiției a subliniat necesitatea identificarii unor soluții de echilibru intre respectarea angajamentelor de reforma asumate și cel al asigurarii funcționalitații și eficienței sistemului judiciar.

- Potrivit surselor TVR Info, pensiile speciale ale parlamentarilor vor constitui luni subiect de dezbatere intr-un plen reunit. Marți sau miercuri, va fi ședința de plen pe jalonul din PNRR care privește toate pensiile speciale. Pana atunci, sunt programate discuții tehnice.