Google vrea o vizibilitate mai mare a serviciilor şi aplicaţiilor sale pe telefoanele Samsung Google si Samsung negociaza o intelegere prin care compania americana va plati pentru o vizibilitate mai mare a serviciilor si aplicatiilor sale pe smartphone-urile producatorului coreean. Surse anonime, citate de Bloomberg, sustin ca Google si Samsung poarta in prezent negocieri in ceea ce priveste serviciile si aplicatiile Google instalate pe smartphone-urile Samsung. Google vrea ca serviciile sale sa fie mai vizibile, iar Samsung vrea bani, potrivit news.ro. Citește și: E lege! Administrațiile locale pot monta echipamentele de supraveghere video fara costuri suplimentare pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

