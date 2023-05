Google va începe să şteargă conturile inactive din luna decembrie Google vrea sa faca o curatenie masiva in baza sa de utilizatori si se pregateste de o stergere masiva de conturi inactive. Ceva de gen a facut si Twitter cand a fost preluata de Elon Musk sau Facebook cand a fost acuzata ca are prea multi utilizatori inactivi sau boti. Google a anuntat ieri ca va sterge conturile care au ramas nefolosite timp de 2 ani. Marea stergere incepe din luna decembrie si scopul este de a preveni amenintarile de securitate, inclusiv hack-urile. Compania a declarat ca daca un cont Google nu a fost utilizat sau nu s-a facut o autentificare in el timp de cel putin 2 ani il… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

