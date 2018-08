Google si Apple nu mai solicita studii superioare la angajare. Alte 13 companii mari le-au urmat exemplul

Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii incepe astfel sa devina un loc destul de prietenos pentru toți cei care vor un loc de munca bine platit și nu doar pentru cei care incearca din greu sa iși cladeasca o cariera prin studii superioare. Economiștii prevad o imbunatațire a perspectivelor pentru lucratorii fara diploma și…

- Amazon, Microsoft si Alphabet (Google) sunt in fruntea listei urmatoarelor companii care ar putea avea a doua cea mai mare valoare de piata din Statele Unite, dupa Apple, care tocmai a atins la pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare, conform Reuters. „Dintre cele trei grupuri,…

- *** Compania SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA — SEA COMPLET S.A. angajeaza MUNCITOR INSTALAȚII TERMICE ȘI GAZ in Zalau. Tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454. *** SC ELECTROINDIGO SRL angajeaza: REFERENT- VANZARI (absolvent studii superioare); REFERENT – SERVICE (absolvent studii superioare); MANIPULANT…

- Spitalul Municipal Mangalia organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de asistent medical debutant PL ndash; Compartiment Neonatologie.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Cei de la Business Insider au cautat pe platforma Glassdoor si au compilat lista de mai jos cu unele dintre cele mai bizare intrebari la un interviu de angajare. Google: Daca ai avea de ales un singur cantec...

- Microsoft a depasit recent, din punct de vedere al capitalizarii de piata, compania rivala Alphabet, proprietarul Google, si a urcat pe locul trei in lume la acest capitol, in urma Apple si Amazon. Astfel, valoarea de piata a Microsoft a ajuns la 760...

- Doua companii din China ocupa pozitii de top pe lista din acest an a celor mai valoroase branduri din lume. Gigantul de comert electronic Alibaba a intrat pentru prima oara in Top 10 BrandZ, publicat in fiecare an de WPP si Kantar Millward Brown, unde se mai afla si grupul Tencent. Avem astfel,…

- Cel mai ambițios proiect nonprofit din domeniul educației, TwentyTu, se bucura de susținerea cetațenilor atat din țara, cat și de peste hotare. Pentru a asigura ghidarea strategica a TwentyTu, echipa proiectului a invitat 44 de lideri de opinie locali și din diaspora sa se alature inițiativei. Ei sunt…