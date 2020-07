Google Maps va adaugă informații despre semafoare Google Maps va putea afișa in timp real culoarea semaforului. Acest lucru ar putea totuși sa aiba efecte negative, unii șoferi accelerind pentru a prinde „verde” și a ajunge mai repede la destinație. Cu aceasta noua opțiune, aplicația ar putea sa ii ia fața rivalului Waze, care, in mod ironic, este deținut tot de Google. In mod normal, semafoarele sint o necunoscuta pentru șoferii care se orientea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

