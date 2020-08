Stiri pe aceeasi tema

- Acum 20 de ani apareau primele telefoane care puteau face poze, dar erau poze de 0,1 - 0,3 MP care în ziua de azi ar fi luate în derâdere. Însa, prin câțiva pași îndrazneți, telefoanele mobile au surclasat aparatele foto și smartphone-ul a devenit pentru milioane…

- Exista mai multe motive diferite pentru care un emoticon se pierde in traducerea dintre diverse aplicații, dispozitive și terminale IT, dar exista din fericire și soluții de avarie, scrie Gizmodo.com . Sub imaginile și personajele emoji pe care le vezi pe ecran se afla standardul Unicode, un mod de…

- Cele mai importante știri din domeniul cyber-securitații țin de protecția dispozitivelor mobile pe care le folosesc miliarde de oameni și de utilizarea unor aplicații malițioase care permit spionarea de la distanța. Vulnerabilitate zero-day pentru Apple iOS 13.5. Sistemul de operare iOS, specific dispozitivelor…

- Pandemia a franat vanzarile de telefoane. Piata smartphone-urilor s-a contractat cu 20% in T1, cu Samsung si Huawei in topul scaderilor Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Conform celei…

- Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit news.ro.Conform celei mai recente cercetari Gartner, piata smartphone-urilor a scazut la nivel global cu 20,2%. In cea mai mare parte,…

- Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, reletaza news.roConform celei mai recente cercetari Gartner, piata smartphone-urilor a scazut la nivel global cu 20,2%. In cea mai mare parte,…

- Ziarul Unirea Scene din filmele horror intr-o comuna din Alba: Cinci polițiști amenințați de un tanar cu o drujba pornita. Cate focuri de arma au tras oamenii legii și ce pedeapsa a primit agresorul Un tanar de 25 de ani din comuna Farau, judetul Alba, a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 2 ani…

- O noua functie este in teste la WhatsApp. Va permite adaugarea contactelor prin scanarea codurilor QR. Cele mai mai noi versiuni beta de WhatsApp pentru Android si iOS au primit un update care aduce posibilitatea adaugarii contactelor prin coduri QR. Functia poate fi gasita in meniul de setari al aplicatiei,…