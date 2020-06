Goana dupa natural - eficienta si interes pentru produsele naturale si cu extract vegetal Ironic sau nu, de-a lungul timpului produsele de ingrijire cu extracte naturale au ajuns sa coste destul de mult, incat publicul, din ratiuni practice, alegea varianta mai ieftina. Nu mai conta ce contine anume. A durat o vreme pana cand ne-am dat seama ca sunt atat de multe efecte ale E-urilor, conservantilor, parabenilor si ale altor ingrediente de acest gen.



Acum interesul este de a gasi preturi echilibrate pentru produse naturale sau cu extract vegetal. Suntem mai alerti in ceea ce priveste lista de ingrediente, fie ca vorbim despre produse de consum sau cele de ingrijire, cosmetice.



