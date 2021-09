Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au vizitat luni, 27 septembrie, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Unitatea medicala urmeaza sa beneficieze de fonduri prin Programul NextGenerationEU. O imagine surpinsa in timpul vizitei arata ca in unul din spațiile vizitate de oficialul european se afla o priza desprinsa din perete, prilej pentru o serie de glume pe Facebook . “E prevazuta in PNRR. Costa 845 de euro”, a comentat unul dintre cei care au vizionat fotografia. Mai multe glume pe aceasta tema au fost facute la postarea…