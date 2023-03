Stiri pe aceeasi tema

- Azi s-a jucat ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, astfel ca s-au stabilit echipele care merg in play-off și play-out. Luni, de la ora 13:00, se va trage la sorți programul din play-off și play-out. CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo s-au calificat in play-off,…

- CS Minaur va juca, in seara zilei de 12 martie, in deplasare cu HC Dunarea Braila in Liga Florilor, joc din cadrul etapei cu numarul 18 din actuala ediție de campionat. Sunt doua echipe aflate in primele 10 din clasament, fiecare cu pretenții mari, de a juca in cupele europene, astfel ca fiecare punct…

- Vasile Miriuța va debuta maine, 11 martie, ca antrenor al celor de la CS Minaur. In etapa cu numarul 19, CS Minaur va juca, pe teren propriu, cu FC Gloria Buzau, un meci obligatoriu de caștigat de baimareni. Mai ales daca vor sa se salveze de la retrogradare. Insa nu le va fi ușor. Va reamintim ca echipele…

- Finalul sezonului regulat al Ligii a 2-a se anunța unul incendiar, nu mai puțin de 6 echipe luptandu-se pentru ultimile 3 locuri din play-off-ul pentru promovare. Sezonul regulat al ligii secunde se incheie in acest weekend, iar ierarhia finala a campionatului va fi stabilita in urma meciurilor care…

- Vineri, 3 martie: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0.Sambata, 4 martie: FC Brasov – Unirea Constanta 5-2, Progresul Spartac – CSC Dumbravita 0-0, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina 0-1, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara 2-1, CSC Selimbar – Dinamo 1-2, Unirea Dej – Metaloglobus…

- Aflata in cursa pentru un loc in play-off, Dinamo a obținut o victorie la limita pe terenul celor de la CSC Șelimbar, 2-1, in etapa 18-a din Liga 2. Oțelul, CSA Steaua și Poli Iași sunt calificate matematic in play-off, iar Dinamo poate obținea și ea calificarea daca va caștiga in ultima etapa cu Poli…

- Vineri, 3 martie – ora 17.00: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc.Sambata, 4 martie – ora 11.00: FC Brasov – Unirea Constanta, Progresul Spartac – CSC Dumbravita, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara; ora 12.00: CSC Selimbar – Dinamo, Unirea Dej –…

- Scapati pe moment de problema restantelor, conducatorii de la Poli reiau lupta pentru promovare cu doua transferuri foarte reusite. Echipa de fotbal Politehnica Iasi reia in scurt timp drumul spre reconectarea la prima liga, unde clubul din Copou pretinde ca isi are locul. Desi politica municipala in…