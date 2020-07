Gloria Albesti, reprezentanta judetului Constanta la barajul pentru promovarea in Liga a 3-a

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal CS Navodari are o sansa mare de a evolua in turneul play-off si de a se lupta pentru promovarea in Liga a 3-a. In conditiile in care Viitorul Fantanele a anuntat ca nu va participa la turneul de promovare, CS Navodari va merge la baraj alaturi de Gloria Albesti si CS Agigea. „CS Navodari…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin decizia Comitetului de Urgenta de vineri, sanctiuni cuprinse intre 5.000 si 100.000 de lei pentru cluburile din Liga I care incalca protocolul medical emis de autoritati prin care este reglementata desfasurarea competitiilor sportive in contextul pandemiei…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, vineri, calendarul competitional dupa reluarea meciurilor intrerupte de pandemia de coronavirus.Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii pentru reluarea competitiilor sportive organizate in…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte (FRL), Razvan Pircalabu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca 15 sportivi vor incepe antrenamentele la Complexul Sportiv de la Izvorani dupa incheierea starii de urgenta, conform ordinului de reluare a activitatii sportive emis de Ministerul Tineretului si…