- Asociatia Criticilor de Film din Los Angeles si-a anuntat, duminica, premiile de final de an, principalele distinctii fiind acordate lungmetrajului ''Parasite'', regizat de Bong Joon Ho, informeaza luni DPA. Thrillerul ''Parasite'', o comedie neagra despre lacomie si…

- Lungmetrajul „The Irishman“ al lui Martin Scorsese a fost desemnat de National Board of Review cel mai bun film al anului 2019. Aceasta distinctie este un bun indicator ca productia Netflix are mari sanse sa castige si un Oscar.

- Organizatia, alcatuita din cineasti, profesionisti din industrie si profesori de film, a decis ca povestea scrisa de Steven Zallian este si „cel mai bun scenariu adaptat" al anului. Filmul lui Scorsese a fost lansat pe Netflix pe 27 noiembrie, dar si intr-un numar limitat de cinematografe. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, a fost desemnat cel mai bun film al anului de National Board of Review, o prestigioasa asociatie de critici din New York cu o vechime de peste un secol, ale carei trofee deschid in mod traditional noul sezon al premiilor decernate de industria…

- Lungmetrajul „The Irishman” al lui Martin Scorsese a fost desemnat de The National Board of Review cel mai bun film al anului 2019, iar Quentin Tarantino, cel mai bun regizor, potrivit news.ro.Organizatia, alcatuita din cineasti, profesionisti din industrie si profesori de film, a decis ca…

- Revista Time a numit pelicula "Durere si glorie" (Pain&Glory) a lui Pedro Almodovar ca fiind cel mai bun film din 2019, calificand productia mentionata drept cea mai "stralucitoare si emotionanta" creatie a cineastului spaniol, transmite EFE marti. Publicatia a situat "Durere si glorie", film inspirat…

- Lungmetrajul „Once Upon a Time... in Hollywood”, al noualea al lui Quentin Tarantino, va fi relansat cu zece minute de filmari in plus, scrie news.ro.Sony Pictures, care a investit 90 de milioane de dolari in filmul cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a anuntat ca versiunea va…

- Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, va fi proiectat in luna octombrie in cadrul Festivalului de Film de la Roma, unde vor fi prezenti si actorii principali din distributia acestei pelicule ce a fost produsa de platforma de streaming Netflix, informeaza AFP. "Participarea filmului…