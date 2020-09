Glance lansează un nou single, “Huncho” Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste și este o piesa la care am lucrat foarte mult și care sper sa fie ințeleasa. Pana la finalul anului voi mai lansa inca o piesa in acest film”, a declarat artistul. Glance s-a facut cunoscut publicului din Romania cu hiturile “Ecou”, “In bucati” și “Cinema”, toate ajungand number one in topurile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

