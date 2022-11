Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Ioan a avut parte de experiențele pe care ori ce bucatar și le-ar dori, astfel ca acesta a gatit pentru Regina Elisabeta a II-a. Astazi a fost concurent in emisiunea Chefi la cuțite, unde le-a dezvaluit juraților detalii din aceasta experiența unica, despre care spune ca a fost una cu multe reguli…

- Peste 130.000 de studenți absolva in fiecare an. La aceștia se adauga cei care sunt inca pe bancile facultaților și sunt dispuși sa munceasca pentru a acumula experiența sau pentru a se intreține pe parcursul anilor de studii. Conform celui mai recent sondaj realizat de BestJobs in randul tinerilor…

- Atunci cand a fost invitat sa participe la reality-show-ul „America Express” de la Antena 1, Jean Gavril (28 de ani) nici nu s-a gandit sa faca echipa cu sotia sa, Bianca. Artistul a povestit, in exclusivitate pentru Click!, care este motivul: cei doi au o relatie cu nabadai si s-ar fi putut ajunge…

- Un mesaj de multumire adresat personalului medical, dar si conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, ne-a fost trimis pe adresa redactiei de un ploiestean a carui experienta in unitatea medicala a fost una pozitiva. Barbatul povesteste ca intreaga perioada in care mama sa a stat…

- Daca nu ai incercat inca varianta de jocuri la cazino online sau platforma pe care o utilizezi deja nu este chiar ceea ce ti-ai dorit, cea mai buna solutie, inainte de a trage o concluzie, este sa testezi si altceva. Daca vrei sa poti face acest lucru in cele mai avantajoase conditii este bine sa alegi…

- Șefa statului, Maia Sandu, a mers, aseara, intr-o vizita la Ungheni, orașul care a marcat 560 de ani de la prima atestare documentara a localitații. „I-am felicitat pe ungheneni și echipa Primariei pentru rezultate insemnate in modernizarea localitații și imbunatațirea condițiilor de viața ale locuitorilor…

- Manny Khoshbin este o personalitate celebra pe Youtube și este proprietarul unei afaceri in domeniul imobiliar. El are aproape 1.5 milioane de abonați la canalul sau și deține o colecție impresionanta de mașini de lux și supermașini. De altfel, el deține nu mai puțin de 9 exemplare Mercedes-McLaren…

- Ce salarii au angajații site-ului fashiondays.ro. Salariile celor de la fashiondays sunt cat se poate atragatoare, insa difera de la un post la altul. Totul depinde de experiența, poziție, dar și de abilitațile angajatului. Astfel, un programator ajunge sa caștige in jur de 10.000 de euro pe luna. Pe…