Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Deputatul PNL Arad Glad Varga anunta ca perioada de implementare a programului „Casa Verde Fotovoltaice” a fost prelungita de la 8 la 12 luni, in urma unui ordin emis de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor.

- Pana acum, Cazacu a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.Schimbarea din funcție a președintelui AFM a fost ceruta de ministrul Mediului, Mircea Fechet, dupa amanarea lansarii programului ”Rabla pentru electrocasnice”, care trebuia sa aiba loc pe 15 decembrie.La…

- Pana acum, Cazacu a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.Schimbarea din funcție a președintelui AFM a fost ceruta de ministrul Mediului, Mircea Fechet, dupa amanarea lansarii programului ”Rabla pentru electrocasnice”, care trebuia sa aiba loc pe 15 decembrie.La…

- Pe data de 15 decembrie 2020, trebuia sa fie lansat programul rabla pentru electrocasnice. Acest program este lansat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu, Programul Rabla pentru Electrocasnice, program dedicat persoanelor fizice. Iata ghidul complet al…

- START… Vasluienii care vor sa-și schimbe electrocasnicele vechi cu unele noi vor putea accesa, incepand de azi, Programul Rabla pentru Electrocasnice lansat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Dedicat persoanelor fizice, programul are un buget, in acest an, de 40 milioane lei. Astfel marți,…

- Guvernul a aprobat alocarea a peste 6,6 milioane lei pentru infiintarea unor perdele forestiere de protectie pe Autostrada A2, judetele Calarasi si Ialomita, si pe DN 2B, in judetul Braila, a anuntat, vineri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). "La initiativa MMAP, Guvernul Romaniei a aprobat,…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) anunta lansarea Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, finantat cu 384 milioane de lei din Fondul pentru Mediu. "Investim, din Fondul pentru…

- Ministerul Mediului demareaza programul ”Rabla pentru electrocasnice”, din 15 decembrie. Statul ofera vouchere pentru noua categorii de produse Romanii vor putea face cumparaturi prin Programul ”Rabla pentru electrocasnice 2020” incepand din data de 15 decembrie, a anuntat, joi,…