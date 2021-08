Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare hotel din Giurgiu a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit sa stinga incendiul care a izbucnit, luni seara, la Steaua Dunarii. Focul a pornit la una din anexele din spatele imobilului. La fata locului au intervenit 22 de pompieri cu cinci autospeciale de interventie, o masina…

- Cauza producerii incendiului care s-a manifestat violent la o anexa, a umplut de fum toate etajele hotelului Steaua Dunarii din municipiul Giurgiu si a dus la evacuarea tuturor celor care se aflau in hotel in noaptea de luni spre marti este un scurtcircuit electric.

- Un hotel din Giurgiu a fost evacuat de urgența din cauza unui incendiu izbucnit in vecinatate. Luni seara, in jurul orei 22, ISU Giurgiu era anunțat de izbucnirea unui incendiu in imediata vecinatate hotelului Steaua Dunarii din orașul Giurgiu. UPDATE: Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora.…

- Un incendiu violent a pornit la un hotel din apropierea Bucureștiului. Incendiu violent langa București Mai multe persoane au fost evacuate, iar pompierii au intervenit pentru stingerea focului. Pompierii din Giurgiu intervin la un incendiu violent izbucnit la o anexa din spatele hotelului Steaua Dunarii…

