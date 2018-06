Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Giurgiu au efectuat 24 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi fraudat sistemului asigurarilor de sanatate, decontand servicii de ingrijiri medicale la domiciliul unor pacienti cu documente false. Potrivit Politiei Romane, la data de 21 iunie 2018, politistii Inspectoratului de Politie…

- Peste 30.000 de produse contrafacute, 5 prese electronice pentru imprimarea marcilor, 3 mașini de cusut electronice și 7 dischete cu programe de marci, in valoare de 2.000.000 de lei au fost ridicate de polițiști giurgiuveni in urma celor 8 percheziții efectuate, ieri, in București și Giurgiu. De asemenea,…

- Peste 30.000 de produse contrafacute, cinci prese electronice pentru imprimarea marcilor, trei masini de cusut electronice si sapte dischete cu programe de marci, in valoare de 2.000.000 de lei, au fost ridicate de politisti in urma celor opt perchezitii efectuate luni in Bucuresti si Ilfov, informeaza…

- F.T. In ultima saptamana (perioada 13 – 19 mai, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR, politistii au efectuat 165 de percheziții domiciliare și au pus in aplicare 41 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infracțiuni economice. In…

- Treizeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in sase judete, la persoane si firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscala din tranzactii cu marfuri importate din China, anunta Politia Romana.Politistii Directiei de Investigare…

- Au fost percheziții în București, Ilfov, Mureș și Constanța, în aceasta dimineața, într-un dosar privind savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și spalare de bani, în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcții, prejudiciul estimat fiind de 1,7…

- Ofiterii Servicului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat ieri, 30 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Gorj, Mehedinti,Teleorman, Ilfov, Ialomita si municipiul Bucuresti. Este vorba de o ancheta in domeniul materialelor reciclabile. Percheziții in Teleorman. Ieri dimineața,…

- Ofiterii Servicului de Investigare a Criminalitatii Economice organizeaza astazi 30 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Gorj, Mehedinti,Teleorman, Ilfov, Ialomita si municipiul Bucuresti, cu sprijinul polițiștilor din județele menționate, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor.…