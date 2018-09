Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus luni ca este ingrijorat ca orice declaratii sub juramant furnizate procurorului special Robert Mueller ar putea fi folosite pentru a-i fi aduse acuzatii de sperjur, ca parte a dosarului privind interferenta Rusiei in alegerile americane, informeaza Agerpres.…

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

- Intr-un editorial virulent publicat joi in New York Times, John Brennan a declarat ca aceasta decizie, anuntata in ajun de Casa Alba, este politica. "In mod clar, Donald Trump vrea cu orice pret sa se protejeze si sa protejeze persoane apropiate lui", a spus Brennan , care vede in aceasta…

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…

- Casa Alba susține ca președintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa ce omologul sau rus, Vladimir Putin, a spus ca o e gata sa-l invite. ”Suntem gata sa-l invitam pe presedintele Trump la Moscova, el are aceasta invitatie, i-am vorbit despre ea.…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…

- Presedintele american Donald Trump va discuta despre "activitatea maligna" a Rusiei cu oficialii prezenti la summitul NATO din 11-12 iulie de la Bruxelles si va aborda apoi acest subiect in timpul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a afla daca Moscova doreste sa reduca tensiunile,…