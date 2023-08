Rudolph Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, s-a predat, miercuri, la o inchisoare din comitatul Fulton din Georgia, pentru a infrunta acuzatiile in dosarul vizand alegerile din 2020 in care fostul presedinte american a pierdut, transmite Reuters. Giuliani, un fost procuror federal si fost primar in New York City, a fost obligat la plata unei cautiuni de 150.000 de dolari si sa nu ia legatura cu vreunul din cei 18 co-inculpati sau martori in acest dosar, potrivit documentelor instantei. ”Aceasta punere sub acuzare este o parodie. Este un atac la Constitutie”, a afirmat Giuliani…