Giuliani i-a scris lui Iohannis ca protocoalele submineaza statul de drept si e nevoie de amnistie. George Maior acuza un lobby al celor cu probleme cu legea

Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea lui Rudolph Giuliani, fost procuror federal al Statelor Unite ale Americii si fost primar al orasului New York, trimisa oficialilor romani. “Draga domnule presedinte Iohannis, Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu prejudiciul continuu adus statului de drept in Romania, comis…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor. Concret, avocatul…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor: Prejudiciul adus statului de…

- Scrisoarea lui Rudolf Giuliani, avocatul lui Trump, prin care se cere verificarea protocoalelor SRI - PG Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea…

- Gabriel Vlase a depus, joi, juramantul la Palatul Cotroceni pentru a fi investit in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, dupa ce cu o zi in urma plenul reunit al Parlamentului i-a acordat votul de incredere.Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila refuza sa participe la receptia organizata, vineri seara, de ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei. Sursele citate de Mediafax au precizat ca nici presedintele Senatului, Calin Popescu…

- Un sondaj de opinie, realizat de Sociopol si dat aseara publicitatii, releva faptul ca 71% dintre romani sunt de parere ca Romania merge intr-o directie gresita. In acelasi timp, insa, chestionati asupra motiunii de cenzura de ieri, depuse de PNL impotriva Guvernului Dancila, aproape doua treimi dintre…

- Calin Popescu Tariceanu s-a aratat foarte deranjat de ceea ce s-a intamplat miercuri in Parlament, spunand ca sunt functionari care probabil nu si-au facut treaba. Presedintele Senatului a precizat ca vor fi reguli stricte atat pentru vizitatori, cat si pentru jurnalisti, astfel incat cameramanii…