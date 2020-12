Giulia Anghelescu, topless pe Instagram: „Excepțională fotografie, magistral model” De curand, Giulia Anghelescu (36 de ani) a lansat o noua piesa, Absent. Printre fotografiile de promovare publicate in mediul online, artista a strecurat și una topless. Giulia Anghelescu, topless pe Instagram: „Excepționala fotografie, magistral model” „Inca te simt in piele, spune care-i rostul?”, a scris solista in descrierea imaginii. „Wow”, a comentat Antonia. „Hot momma! Ești superba! ; Excepționala fotografie, magistral model”, au fost alte cateva dintre comentariile urmaritorilor artistei. Fotografia o gasiți mai jos! Cum se menține Giulia in forma? „Mananc trei mese principale pe zi,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

