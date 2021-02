Stiri pe aceeasi tema

- Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray, și-ar fi dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruțan (21 de ani), de la FCSB. Galatasaray planuiește un schimb de generații. Fatih Terim i-a oferit misiunea de a descoperi noi talente lui Mostafa Mohamed, iar acesta l-a pus in fruntea listei pe Olimpiu…

- Data de 10 februarie este marcata in calendarul popular ca Haralambie de Ciuma. Sfantul Mucenic Haralambie a fost unul dintre slujitorii Bisericii care, traind in secolul II d.H., a fost persecutat si schingiuit de imparatul Septimiu Sever, care nu credea in minunile lui, ci il banuia de vrajitorie.…

- Odata cu venirea lui Biden în funcția de președinte al Statelor Unite, începe o noua epoca nu doar pentru Turcia, ci pentru întreaga lume. Valurile pe care le va produce în politica și economie schimbarea de la conducerea SUA nu vor fi bruște, ci treptate, scrie ziarul turc Cumhuriyet,…

- Internationalul german Mesut Ozil a ajuns la un acord in vederea rezilierii contractului sau cu clubul englez de fotbal Arsenal Londra, valabil pana la sfarsitul acestui sezon, urmand sa-si continue cariera la echipa turca Fenerbahce, anunta site-ul The Athletic, citat de agentia Reuters. In varsta…

- Marius Șumudica, antrenor la Galatasaray? Presa turca susține ca au aparut zvonuri ca tehnicianul roman care s-a desparțit de Gaziantep ar fi un „plan B” la forța din Istanbul, unde Fatih Terim are o relație tensionata cu președintele clubului. ...

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, a adunat 31 de puncte in acest sezon, peste Fatih Terim (Galatasaray, 30), Riza Calimbay (Sivas, 19) și Okan Buruk (Bașakșehir, 19). Au trecut 16 etape din acest sezon de Super Lig și, dintre antrenorii care au inceput stagiunea precedenta la echipele lor,…

- Scandalul provocat de Sebastian Colțescu in Liga Campionilor a dus la doborarea unui record in Turcia. Postarea “No to Racism” a clubului Istanbul BB, de marti seara, de dupa incidentul al carui protagonist a fost Sebastian Coltescu si care a dus la oprirea meciului cu PSG, a devenit cea mai apreciata…

- Presa din Turcia a scris, miercuri, in detaliu despre incidentul care a dus la oprirea meciului Paris Saint-Germain – Istanbul BB, mentionand ca Sebastian Coltescu ar urma sa fie pedepsit dur pentru rasism si ca justificarea arbitrului roman pentru cuvantul folosit este „rusinoasa”.„Aparare rusinoasa…