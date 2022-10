Giorgiana Radu-Avramescu: Oameni și locuri, sub binecuvântări divine Ne-am cunoscut de curand. In martie, luna in care amandoua ne-am nascut, la diferența mica de zile și, și mai mica, de ani. O cheama Alina. Intamplarea a adus-o la mine. Așa zice ea. Mi-a ramas alaturi. Alaturi scrisului meu un timp. Apoi m-a ajutat in cateva situații. Fara sa știm multe lucruri una despre cealalta. Mai ales eu despre ea. Prieteniile se leaga de multe ori fara prea multe cuvinte. Se simt. Semanam in multe privințe. Iubirea o definim cam la fel. Ne dedicam lucurilor in care credem, oamenilor pe care-i iubim. Ii sprijinim fara rezerve pe aceia care au nevoie de noi. Niciuneia viața… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- un loc minunat am vazut Casa David se cheama e un colț de rai intre cer și pamant la Drajna, pe dealurile Prahovei un om minunat mi-a indrumat pașii acolo o oama, pe nume Alina haide, mi-a zis vino sa-ți arat ca pe pamant nu-i doar razboi, nu-i doar sluțenie nu-i doar urat și minciuna vino sa vezi…

- Pentru turul II al admiterii 2022, instituțiile de invațamint superior continua inmatricularea la ambele cicluri de studii, oferind 1269 de locuri bugetare la licența și 414 locuri bugetare la master, pentru mai multe domenii cum ar fi Stiințe ale educației, Administrație publica, Științe chimice, biologice,…

- Din data de 29 august 2022, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad reia inscrierile pentru specializarile universitații, unde mai sunt locuri disponibile. UVVG așteapta viitorii studenți, absolvenți...

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 03 august a.c. avea in evidența un numar de 31681 locuri de munca vacante, (conform tabel atașat), pe care le pune la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca. A.J.O.F.M. COVASNA LOCURI…

- In cadrul unei dezbateri pe teme de turism, primarul Constantei, Vergil Chitac a vorbit despre planurile administratiei locale in ceea ce priveste Bulevardul Mamaia. Acesta a precizat ca tot bulevardul, va intra in reabilitare pe POR 2021 2027. "N am semnat contractul de finantare, desi sunt bani prealocati,…

- Premierul Nicolae Ciuca ocupa primul loc ca vizibilitate si in luna iunie, la mare distanta de colegii sai de Cabinet. Pe locul al doilea se mentine ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, urmat de ministrii Transporturilor si Energiei, care fac un schimb de locuri fata de luna precedenta. Ministrul…

- Mai multe locuri de parcare au fost amenajate in preajma Parcului de Distracții din strada Valea Trandafirilor, sectorul Botanica al Capitalei. Precum informeaza Primaria Capitalei, a fost reparat a fost și trotuarul din zona. Lucrarile au fost finalizate și pe strada Melestiu.

- ADMITERE LICEU 2022: cum pot face elevii schimb de locuri, dupa repartizare computerizata. Calendar rezolvare cazuri speciale Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat calendarul, condițiile și actele necesare pentru etapa de rezolvare a cazurilor speciale la admitere liceu 2022, dupa repartizare…