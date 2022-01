Ginecologii, speriaţi de numărul tot mai mare de mame minore de la Iaşi Anul trecut, la Maternitatea „Elena Doamna" s-au inregistrat cu 35- mai multe nasteri in randul mamelor minore decat in 2020. Medicii spun ca este un fenomen ingrijorator, fiind vorba despre 52 de mame cu varsta sub 18 ani, cea mai mica mama avand doar 14 ani. „Desi traim intr-o era a expansiunii cunoasterii, a accesului liber si neingradit la informatie, la servicii medicale si sociale, cand internetul este la indemana oricui, mai ales a celor tineri si a adolescentilor, si ofera tot mai multe informatii despre tot ce este de interes, numarul mamelor minore in loc sa fie tot mai redus, dimpotriva,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi a raportat o crestere cu 7- a numarului de nasteri in 2021 fata de 2020, in cadrul unui bilant realizat in care a fost analizata activitatea medicala din anul precedent. Managerul institutiei, dr. Gabriel Martinescu, apreciaza ca situatia nasterilor este mai buna…

- Sarbatoarea Craciunului a adus bucurie in mai multe familii din zona Moldovei, dupa ce pe 24 si 25 decembrie, la Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi s-au nascut 17 copii, un numar mai mic comparativ cu datele din anii anteriori. Pe 24 decembrie, in Ajun s-au nascut 11 copii: cinci baieti si sase fete,…

- OrtodoxeSf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie si Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie si Orest; Sf. m. LuciaRomano-catoliceSs. Lucia, fc. m.; Otilia, calug.Sfantul Ierarh…

- In doua luni si jumatate, 121 de gravide infectate cu noul coronavirus au nascut la maternitatea ieseana u niciuna nu era vaccinata. „In valul patru a fost o pondere mai mare a cazurilor grave, care au avut nevoie de respiratie asistata, pana la intubatie, si care din fericire apoi au evoluat bine.…

- In ciuda scaderii numarului de cazuri la nivel generalizat in Romania, Iasul se pastreaza in continuare in pozitiile fruntase la nivel national daca analizam numarul de noi infectari. La raportarea de ieri a Directiei de Sanatate Publica, pentru ultimele 24 de ore au fost identificate 225 de cazuri…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Obstetrica și Ginecologie „Elena Doamna” au salvat viața unei paciente de 41 de ani, de cetațenie algeriana, infectata cu Covid 19. Femeia, care abia nascuse la spitalul din Onești, a fost transferata in stare grava la Iași, dupa ce a fost diagnosticata ca fiind infectata…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" din Iasi au salvat viata unei paciente de 41 de ani, de cetatenie algeriana, infectata cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Femeia, care abia nascuse la spitalul din Onesti, a fost transferata in stare grava la Iasi, dupa…

- Un bebelus, nascut infectat cu SARS-CoV-2, la o maternitate din Iasi, a fost tratat cu succes. Medicii spun ca acest caz este o premiera. Cadrele medicale susțin ca nu au mai intalnit aceasta situatie de cand ingrijesc gravide, unele din ele confirmate cu COVID-19. Este prima data intr-un an si jumatate…