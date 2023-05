Stiri pe aceeasi tema

- Nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Iata ce meniu vor avea! Smiley și Gina Pistol se pregatesc de nunta dupa aproximativ șapte ani de relație. Cei doi iși vor uni destinele pe data de 27 mai. Fericitul eveniment va avea loc la un local exclusivist din Snagov, iar pregatirile sunt in toi. Se pare ca va…

- Cu puțin timp in urma, Gina Pistol și Smiley au dat vestea cea mare - vor pași impreuna la altar dupa o relație de 6 ani și un copil impreuna. La scurt timp au inceput și pregatirile pentru marele eveniment și, deși au fost destul de discreți in ceea ce privește organizarea, recent s-a aflat ce locație…

- Smiley și Gina Pistol nu au dezvaluit toate surprizele de care vor avea parte invitații, dar au oferit cateva detalii importante. Meniul va fi unul combinat, cu mancare tradiționala, dar și bucate alese din bucataria internaționala. Iar de pregatirea preparatelor se vor ocupa cei trei chefi, Sorin Bontea,…

- Dupa ce au dat, recent, vestea pe care toți fanii lor o așteptau de multa vreme, Gina Pistol (42 de ani) și Smiley (39 de ani), unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc, fac pregatirile pentru marele eveniment: nunta lor. Pe 10 mai, Gina a publicat mai multe videoclipuri pe rețelele…

- Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment Continue reading Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment at Tabu.

- Smiley și Gina Pistol fac nunta! Interviu despre viața lor de familie – VIDEO Smiley și Gina Pistol fac nunta. Cei doi și-au inceput relația discret, in urma cu mai bine de șase ani. In prima perioada a poveștii lor de iubire, Smiley și Gina au stat departe de ochii curioșilor. Deși toata lumea vorbea…

- Gina Pistol și Smiley nu ezita sa impartașeasca cu fanii momentele speciale din viața lor. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand au postat o imagine emoționanta pe Instagram, in prima zi de Paște.