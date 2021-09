Sportiva romana Maria Sorina Ceplinschi s-a calificat, sambata, in finalele de la sol si barna, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia). La sol, Ceplinschi a obtinut calificarea in finala cu a cincea nota, 12,300. La barna, romanca va intra in finala cu a treia nota, 12,600, dupa turcoaica Goksu Uctas Sanli, 13,150 si ucraineanca Anastasia Bacinska, 12,850. Gabriel Burtanete, fost campion mondial si european de juniori, s-a calificat in finala de la sarituri cu a doua medie, 14,475, dupa ce a fost notat cu 14,600, respectiv 14,350. Canadianul William Emard a incheiat calificarile…