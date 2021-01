Stiri pe aceeasi tema

- *”Bebelușa” Oana și Adelina Pestrițu, foste animatoare in cluburi din Ibiza. Amandoua starletele și-au facut pionieratul profesional ca dansatoare sezoniere in celebre cluburi din capitala de vara a Europei. ”Carierele” lor nu au fost de lunga durata caci au reușit sa prinda in țara slujbe mult mai…

- Conflictul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu pare sa nu se mai termine. Claudia și Gabi nu mai formeaza un cuplu din vara anului 2019, iar momentan cei doi se lupta pentru custodia celor doi copii, Gabriel și Nicolas. La inceputul acestui an, a inceput un scandal de proporții intre cei doi dupa…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Alin este originar din Câmpia Turzii și s-a remarcat în ultimii ani la Radio Guerrila cu „Emisiunea lui Sala”, iar în urmatoarea perioada va participa la celebrul concurs din Republica Dominicana. „Alin a ajuns…

- Targumureșeanca Roxana Nemeș va participa, in calitate de concurenta, la emisiunea ,,Survivor Romania", difuzata de postul de televiziune Kanal D. Anunțul privind inscrierea in competiție a solistei de muzica pop originara din Targu Mureș a fost facut marți, 22 decembrie, pe pagina de Facebook a artistei.…

- Incepand de astazi, elevii se bucura de vacanța de iarna, care dureaza doua saptamani și jumatate. Așa cum prevede structura anului școlar 2020-2021, ultima zi de vacanța va fi duminica, 10 ianuarie, potrivit Edupedu.ro. Marea necunoscuta ramane insa redeschiderea fizica a școlilor și a gradinițelor,…