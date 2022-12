Stiri pe aceeasi tema

- „Creșterea salariului minim brut, la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 2023, este un pas necesar pentru inscrierea Romaniei in calendarul implementarii Directivei privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, adoptata de Consiliul European la data de 4 octombrie 2022", potrivit unui comunicat…

- Avertisment grav venit de la experți: daca nu economisim energie, vom ajunge in bezna. Țara noastra a ajuns sa cumpere masiv electricitate din Bulgaria și din Serbia.„E timpul sa lasam populismele și oportunismele si sa spunem poporului pe-aia dreapta: daca nu economisim brutal energie, ramanem in bezna.…

- Un cutremur a fost resimțit in aceasta dimineața in R. Moldova. Seismul a fost simțit in jurul orelor 06:50 in mai multe localitați din țara, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Potrivit datelor oficiale, cutremurul a avut o magnitudinea estimata de 5,5 grade. Țari afectate: Bulgaria, Moldova,…

- Un cutremur cu magnitudine de 5,3 s-a produs joi dimineata, la 6.50, fiind resimtit si in Capitala. „In ziua de 03.11.2022, 06:50:26 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.3, la adancimea de 147.5 km”, anunta INFP. Cutremurul s-a…

- Contrabanda intrata din Republica Moldova a sporit cu un punct procentual ponderea vanzarilor ilicite de țigari pe piața romaneasca. Daca in luna iulie consumul ilicit de țigari deținea o cota de 6,1% din piața romaneasca, in septembrie ponderea a ajuns la 7,1%. Cea mai mare creștere se inregistreaza…

- In perioada 26 septembrie ndash; 9 octombrie 2022, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia de Politie Transporturi, in cooperare cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Autoritatea Navala Romana si Garda Nationala de Mediu, a organizat operatiunea "CLEAN WATERS". Potrivit…

- Județul Hunedoara gazduiește una dintre cele mai importante competiții de șah de la noi din țara, care readuce Romania in elita șahului mondial. Pe langa turneul principal GRAND PRIX ROMANIA, vor avea loc și o serie de turnee secundare. Evenimentul este organizat de Federația Romana de Șah in parteneriat…

Romania's salt exports to Central and Eastern Europe, namely Hungary, Slovakia, Moldova, Bulgaria and Poland, have recorded a significant increase this year, the Salrom National Salt Corporation reported on Tuesday.