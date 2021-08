Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, recent operat la umar, a vorbit duminica, 15 august, despre marșul „Bucharest Pride”, care a avut loc cu o zi in urma in București. Omul de afaceri a ieșit in ziua derby-ului Rapid – FCSB, alaturi de mai mulți preoți, ca ”sa sfințeasca” locurile in care a avut loc parada LGBT. Gigi Becali,…

- Cateva sute de persoane s-au adunat pe Calea Victoriei incepand cu ora 16.00, pentru Bucharest Pride. Au desfașurat pe strada un steag-curcubeu, iar la 18.00 au plecat in marș spre Piața Universitații. In atmosfera generala de sarbatoare, Anne Marie flutura un steag in culorile curcubeului. Este din…

- Gigi Becali poarta o competiție cu Mihai Stoica și ține sa-i demonstreze managerului de la FCSB ca nu se pricepe sa aleaga jucatorii. Fiindca MM l-a recomandat, Zdenek Ondrasek a fost „condamnat” dupa numai 45 de minute, cat a jucat in meciul de la Botoșani, 0-0. Gigi nu are doar pretenția ca el se…

- Gazeta Sporturilor a dezvaluit marți ca Dinamo l-a propus pe capitanul Deian Sorescu (23 de ani) la FCSB pentru un transfer. „Cainii” au cerut 500.000 de euro pentru fundașul dreapta, dar Gigi Becali nu a fost interesat, iar negocierile nu au avansat. VIDEO Mihai Stoica: „Deian Sorescu e unul dintre…

- Inainte sa semneze cu CFR Cluj, Marius Șumudica (50 de ani) a negociat cu Gigi Becali (62) pentru o colaborare la FCSB pe care admite ca i-ar fi fost greu s-o porneasca. Șumudica, noul antrenor al CFR-ului, a oferit un amplu interviu Gazetei Sporturilor in cantonamentul din Austria.Corespondentul GSP,…

- Din 2003-2004, primul sezon cu Gigi Becali patron, și pana acum, FCSB are un procentaj fantastic de puncte aduse coeficientului Romaniei. Media ultimilor 18 ani e de 40%, de doua ori și jumatate peste CFR, aproape de 4 ori mai mult fața de Dinamo și de aproape 6 ori decat Rapid.FCSB a bifat puncte…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre declarațiile date de Gheorghe Mustața, liderul Peluzei Nord. Omul de afaceri s-a aratat deranjat declarațiile facute de liderul fanilor, care a cerut demisia lui Mihai Stoica și care i-a reproșat lui Becali ca nu ține cont de parerea fanilor. Gigi Becali,…