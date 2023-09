Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a produs pe A1, in dreptul localitații Ciorogarla, in care au fost implicate doua TIR-uri și doua autoturisme. Cinci oameni au murit. In urma actiunilor pentru descarcerare au fost identificate cinci persoane decedate in vehiculul prins intre cele doua autotrenuri. Se pare ca masina…

- A fost momentul marilor confruntari, la Antena 1. Rasturnare de situație incredibila la Insula Iubirii. Dupa 21 de zile in Thailanda, 21 de zile de atingeri, propuneri, declarații și chiar și planuri de viitor, adevarul a ieșit la lumina. Ce s-a intamplat intre Oana Monea și Marius Moise inainte de…

- La cateva zile de la meciul Nordsjaelland – FCSB din preliminariile Conference League, Gigi Becali s-a laudat ca a pariat pe calificarea echipei lui in play-off-ul competiției, lucru interzis de regulament. FRF a informat UEFA, dar Gigi Becali a dat carțile pe fața și a explicat ce s-a intamplat, de…

- Doua persoane au fost ranite și transportate la spital in urma unui accident de circulație produs in Romania intre un microbuz care efectua transport regulat de persoane intre Chișinau și București și un alt autoturism aflat pe același sens de mers, a informat, luni, 7 august, Poliția din Buzau. Astfel,…

- Potrivit primelor informatii, soferul microbuzului de persoane nu ar fi pastrat distanta corespunzatoare fata de autoturismul din fata sa si a intrat, astfel, in coliziune cu acesta proiectandu-l in afara partii carosabile."Din primele date de la fata locului a reiesit ca este vorba de o coliziune intre…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al Conference League. Dupa 1-0 in tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 3-2, cu CSKA Sofia, deși la un moment era condusa cu 2-1. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul…

- Omul de afaceri Valentin Salagean (65 de ani), apropiat al lui Gigi Becali (65) și coproprietar al unui celebru lanț de restaurante din București, a povestit o intamplare de pomina cu patronul FCSB la Zurich, in noiembrie 2016, inaintea unui meci intre echipa locala și FCSB in Europa League.

- Omul de afaceri Valentin Salagean, apropiat al lui Gigi Becali și coproprietar al unui celebru lanț de restaurante din București, a povestit o intamplare de pomina cu patronul FCSB. Vestit pentru stilul sau vestimentar bine pus la punct, Gigi Becali a fost protagonisul unui moment de neuitat in timpul…