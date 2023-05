Stiri pe aceeasi tema

- FCSB are nevoie de victorie duminica, impotriva lui CFR Clu, pentru a ramane in cursa pentru titlu, iar fanii vor sa fie alaturi de formația lui Elias Charalambous. FCSB – CFR Cluj se joaca duminica, de la 21:00. Va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport…

- Gigi Becali (64 de ani) mizeaza pe o asistența colosala, de 50.000 de spectatori, la meciul cu CFR Cluj din etapa 8 a play-off-ului, programat duminica, 14 mai, la ora 21:00. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va inchide etapa 8 din play-off. Roș-albaștrii spera in continuare la titlu și au nevoie de cele 3 puncte…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a inceput deja „razboiul” declarațiilor cu CFR Cluj, cu 6 zile inainte de meciul de pe Arena Naționala. FCSB - CFR Cluj, in etapa #8 din play-off-ul SuperLigii, are loc pe 14 mai. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport…

- Gigi Becali „a uitat” ca a spus ca se retrage din viața publica și a intrat din nou in direct la televiziune sa „se certe” cu cei care analizau fazele controversate de la meciul FCSB – Sepsi. Echipa lui a caștigat partida cu 3-1 și a ajuns la trei puncte de liderul Farul, iar etapa […] The post Gigi…

- Gigi Becali este suparat pe jucatorii lui, dupa ce FCSB a obținut doar un egal pe terenul lui CFR Cluj, echipa implicata in lupta la titlu. Omul de afaceri și-a criticat fotbaliștii și a promis ca saptamana aceasta va merge in cantonament, ca sa le bage in cap ca sunt „cei mai buni”. Deian Sorescu […]…

- Dupa 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali cu gandul la meciul cu Farul, de luni, din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. FCSB - Farul se joaca luni, 17 aprilie, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Patronul FCSB spune ca formația lui trebuie…

- In Maramureș fotbal nu inseamna doar CS Minaur, ci și alte echipe care se zbat sa ajunga in Liga a II -a sau chiar Liga I, unde insa trebuie finanțare asigurata daca vrei sa nu te faci de ras. Minaur Baia Mare ne-a demonstrat acest sezon ca și in Liga a II-a e greu sa faci fața, daramite in Liga I.…

- Jucatorul lui CFR Cluj, Cristian Manea, s-a aratat foarte increzator in sansele de calificare la Campionatul European din 2024, dupa victoria cu Belarus, scor 2-1, tintind chiar primul loc in grupa.