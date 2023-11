Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a confirmat ca a primit aceasta plangere. Csaba a subliniat ca CNCD nu va tolera utilizarea sportului ca platforma pentru incitarea la ura și discriminare. „Evenimentele din Israel… Excluzand faptul ca mor oamenii și…

- Mesaje rasiste afișate de suporterii lui FCSB la meciul cu Rapid au intrat in atenția președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba. Acesta a susținut, la Prima News, ca ambasadorul israelian la București, Reuven Azar, a formulat o plangere impotriva lui Gigi Becali…

- Cauza romanilor care doresc sa paraseasca Gaza a fost o "prioritate" pentru autoritatile israeliene, a anuțat ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, intr-o declaratie facuta marți pentru presa romana. Diplomatul israelian a explicat ca a discutat personal pe aceasta tema cu oficiali de rang…

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, E.S. Reuven Azar va avea luni, de la ora 14.00, o intalnire la Senat cu membrii comisiei de politica externa. Acesta va participa alaturi de sotia romanului care este ostatic in Fasia Gaza, potrivit unor surse parlamentare, citate de news.ro.Comisia pentru…

- „In ceea ce privește Fașia Gaza, Forțele Armate Israeliene se pregatesc pentru o operațiune terestra masiva. Pentru a diminua numarul victimelor in randul civililor, le-am cerut sa evacueze nordul Fașiei Gaza inspre sud. Altfel, ar putea fi foarte periculos. Hamas a incercat sa ii blocheze in diferite…

- Omul de afaceri Gigi Becali susține ca razboiul pornit de Hamas in Israel ar putea fi benefic pentru țara noastra. Latifundiarul crede ca refugiații vor investi in Romania, considerata una dintre cele mai sigure țari pentru ei.„Evenimentele din Israel… Excluzand faptul ca mor oamenii și nu e bine,…

- Gigi Becali a vorbit despre razboiul care a izbucnit sambata in Israel. Patronul FCSB este de parere ca se va alege ”praful de Fașia Gaza” și ca razboiul ”e in avantajul nostru”. „Evenimentele din Israel… Excluzand faptul ca mor oamenii și nu e bine, orice razboi e in avantajul nostru. Și la fotbal,…