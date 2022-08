Stiri pe aceeasi tema

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica un profit net record de 48,4 miliarde de dolari in al doilea trimestru al acestui an, gratie majorarii pretului la petrol, volumului vanzarilor si imbunatatirii marjei de rafinare, transmite AFP si Agerpres.

- Gigantul tehnologic Microsoft a raportat un profit istoric de peste 72,7 miliarde dolari in exercitiul fiscal 2022, care s-a incheiat in iunie, datorat in buna parte cresterii continue a serviciilor sale de cloud, relateaza agentia EFE. Acest profit anual este cu 19- mai mare comparativ cu cel din exercitiul…

- Uniunea Europeana a decis sa interzica majoritatea importurilor de petrol rusești. Inlocuirea țițeiului Ural cu cu țițeiul Brent, mai scump, va umfla și mai mult factura la energie a blocului comunitar. Totuși, embargoul va afecta mai mult Rusia și va ajuta la stoparea mașinii de razboi a lui Vladimir…

- Rinat Ahmetov (55 de ani), cel mai bogat om din Ucraina, e decis sa dea in judecata Federația Rusa, dupa ce omul de afaceri a raportat pierderi de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Uzinele siderurgice pe care le deținea in Mariupol au fost distruse de atacurile armatei lui Vladimir Putin. ...

- Gigantul rus al gazelor Gazprom a anunțat joi ca boardul sau recomanda un dividend de 52,53 ruble pe acțiune pentru rezultatele sale din 2021, in creștere de la 12,55 ruble pentru de anul precedent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Potrivit Commercial Gaming Revenue Tracker al Asociației Americane de Gaming (AGA), in primul trimestru al anului 2022, veniturile din jocurile comerciale la nivel național au fost de 14,31 miliarde USD.

- Aramco, care este la egalitate cu Apple ca cele mai valoroase companii din lume in functie de capitalizarea bursiera, a raportat un profit net de 39,5 miliarde de dolari pentru trimestrul incheiat pe 31 martie, fata de 21,7 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Analistii anticipau ca cel mai mare…