Gigantul grup petrolier britanic Shell a raportat joi un profit de aproape 10 miliarde de dolari, peste aşteptări, în primul trimestru Shell a raportat un profit ajustat de 9,6 miliarde de dolari pentru primele trei luni ale anului, depasind confortabil asteptarile analistilor de 8,6 miliarde de dolari, potrivit Refinitiv. Compania a inregistrat castiguri ajustate de 9,1 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului anterior si de 9,8 miliarde de dolari pentru ultimele trei luni ale anului 2022. Shell a decis sa mentina ritmul programului sau de rascumparare de actiuni la 4 miliarde de dolari in urmatoarele trei luni si sa mentina dividendul neschimbat, la 0,2875 dolari pe actiune. Shell a spus ca rezultatele sale trimestriale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

