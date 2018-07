Producatorul francez de ciment Lafarge a fost pus joi sub acuzare, in calitate de persoana juridica, pentru "complicitate la crime impotriva umanitatii", pe fondul suspiciunilor ca a subventionat, indirect, grupurile armate din Siria pentru a mentine deschisa o fabrica de ciment de acolo, au declarat pentru AFP surse judiciare, scrie Agerpres. După ce a fost audiat joi de cei trei judecători care se ocupă de această anchetă, societatea Lafarge SA, acţionarul majoritar la filială siriană Lafarge Cement Syria, a fost pusă sub acuzare şi…