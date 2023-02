Gicuță din Apărători, manelistul care și-a răpit iubita și a vrut s-o incendieze, a fost arestat Gicuța din Aparatori a fost reținut de polițiști dupa ce, a fost cat pe ce sa-și omoare iubita. Cunoscutul cantareț și-a rapit iubita și a vrut sa-o incendieze in portbagajul mașinii. Acum, acesta va sta in arest preventiv pentru 30 de zile. Scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la o datorie de 1500 lei. Conflictul a degenerat, iar barbatul, pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, a forțat-o pe tanara sa intre in portbagajul mașinii, a condus pana pe un camp din apropierea Capitalei și a incendiat mașina. Din fericire, tanara a apucat sa sune la numarul de urgența 112. Și chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghița Sava, alias Gicuța din Aparatori, a fost surprins de o camera de supraveghere inainte de a o baga pe iubita in portbagaj ca sa ii dea foc. Imaginile sunt șocante. Manelistul a recunoscut in fața autoritaților ca era baut și drogat.

- Gheorghița Sava, alias Gicuța din Aparatori, manelistul care și-a rapit iubita, a bagat-o in portbagajul mașinii și i-a dat foc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul era baut și drogat cand a facut gestul șocant. Din fericire, tanara sechestrata a fost salvata la timp de oamenii legii.

- Gicuța din Aparatori, manelistul reținut luni de Poliția Capitalei dupa ce și-a rapit iubita și a vrut sa-o incendieze in portbagajul mașinii, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cu toate ca a fost la un pas sa moara carbonizat, dupa ce barbatul a incendiat autoturismul, femeia a decis sa-și retraga plangerea. Nu ar fi prima data cand femeia face acest gest, Chiar in momentul izbucnirii scandalului care a dus la incidentul violent, iubita artistului abia renunțase la o alta…

- Barbatul care și-a rapit iubita in Capitala și a vrut sa o incendieze in portbagajul mașinii este Gicuța din Aparatori, un cunoscut manelist. Cantarețul de manele este acuzat ca și-a inchis iubita in portbagaj, a abandonat mașina pe un teren viran și i-a dat foc. Femeia a fost gasita și salvata la timp…

- Barbatul care și-a rapit iubita in Capitala și a vrut sa o incendieze in portbagajul mașinii este un cunoscut manelist. Potrivit unor surse judiciare și conform profilului de Facebook, aceste este Gicuța din Aparatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un manelist este suspectat de faptul ca și-a rapit iubita, in aceasta dimineața și a pus-o in portbagajul mașinii. Acesta a condus pana la marginea cartierului Salajan unde a incercat sa ii dea foc. Este vorba, mai exact, de cunoscutul manelist Gicuța din Aparatori, care este acuzat ca și-a sechestrat…

- O femeie a fost agresata fizic de iubitul ei, apoi a fost fortata de acesta sa intre in portbagaj, dupa care barbatul a dat foc masinii. Femeia a sunat la 112 luni dimineata, dupa ce s-a certat cu iubitul ei din cauza unei datorii de 1.500 de lei pe care barbatul avea sa i-o dea, potrivit unor surse.…