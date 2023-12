Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 27.11.2023-29.11.2023, Garda Nationala de Mediu a desfasurat un control in premiera in Portul Constanta care a vizat activitatile economice ce pot afecta calitatea factorilor de mediu (aer, sol, apa) si pot degrada ecosistemul marin al Marii Negre. In acest context, 3 echipe de comisari…

- FC Voluntari a invins-o pe Farul, scor 4-2, in runda cu numarul 17 din Superliga. Fostul arbitru Ion Craciunescu nu a avut mila de prestația campioanei Romaniei. Farul a ajuns la 7 meciuri consecutive fara victorie, iar Ion Craciunescu e de parere ca Gica Hagi trebuie sa ia masuri dure in perioada…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, i-a dat un sfat lui Ianis Hagi (25 de ani) inainte de Barcelona - Alaves, meci din etapa #13 din La Liga. Ianis va juca impotriva Barcelonei duminica (ora 17:15), in cel mai important meci din cariera la nivel de club. Gica ii da un sfat fiului sau, dar și colegilor…

- Farul s-a impus 2-0 in deplasarea cu Dinamo. Gica Hagi și-a felicitat elevii pentru evoluția de la București și a avut o obiecție cu privire la statutul pe care Adrian Mazilu il va avea Brighton. Gica Hagi, dupa Dinamo - Farul 0-2 „Am incercat sa jucam fotbal, a venit și golul. Nu sunt suparat pe eliminarea…

- Adrian Mazilu a fost printre remarcații partidei Dinamo - Farul 0-2. Puștiul de 18 ani cumparat de Brighton a produs ambele goluri ale campioanei, iar la finalul partidei a dezvaluit discuția cu Hagi care l-a ambiționat. „E foarte bine ca am caștigat acest meci, veneam dupa o perioada mai puțin buna.…

- Dennis Politic, 23 de ani, s-a remarcat in tricoul lui Dinamo, este principala arma ofensiva a roș-albilor și vrea sa arate ca nu este „cațel”, cum a spus Andrei Nicolescu. Dennis Politic vrea sa impresioneze diseara, in meciul Dinamo - Farul, sub privirile „cainilor” și ale lui Gheorghe Hagi. Dennis…

- Costin Ștucan, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a vorbit despre Gica Hagi și relația tensionata pe care o are cu antrenorul Farului. In podcastul „SportCast cu Sile", realizat de Silviu Tudor Samuila, moderator la Orange Sport și editorialist GSP, Costin Ștucan a povestit cum l-a suparat pe Gica Hagi…

- FCSB și-a luat revanșa dupa ce sezonul trecut a pierdut titlul in favoarea Farului. Roș-albaștrii au invins, scor 1-0, dintr-un penalty controversat, care l-a scandalizat pe Gica Hagi. Dupa meci, Adrian Șut, cel care a obținut lovitura de pedeapsa, a explicat cea mai controversata faza a partidei. Adrian…