GICĂ HAGI își face superechipă! Anunțul a fost făcut azi Gruparea de fotbal din Liga I FC Viitorul si divizionara secunda Farul au fuzionat, echipa din primul esalon urmand sa se numeasca Farul Constanta si sa fie condusa de antrenorul Gheorghe Hagi, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, presedintele noii entitati, Gheorghe Popescu, arata Agerpres. “Pentru mine este un moment extrem de emotionant. Intr-o tara in care toata lumea se dezbina, iata ca sunt si oameni care doresc sa se uneasca. Cred ca aceasta fuziune intre cele mai importante doua branduri din sportul dobrogean este cea mai importanta miscare sportiva din istorie. Azi sunt aici in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

