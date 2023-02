Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, care implineste, duminica, 58 de ani, este cel mai bun marcator din istoria nationalei Romaniei, cu 35 goluri, la egalitate cu Adrian Mutu, transmite News.ro. Clubul sau, Farul Constanta, a prezentat 29 dintre golurile marcate de fostul capitan al Romaniei. Hagi a jucat de 125 de ori…

- "Regele" fotbalului romanesc s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele.Palmaresul lui Hagi in primul esalon din Romania totalizeaza 223 meciuri si 141 goluri, trei titluri de campion si trei Cupe ale Romaniei. Gheorghe Hagi a fost de doua ori golgheterul Romaniei, in sezoanele 1984/1985 si 1985/1986.In…

- Farul Constanța ramane prima in Superliga la fotbaliștii folosiți din pepiniera. Aproape o treime din minute au fost jucate de aceștia in acest sezon, 11 la numar. FCSB și CFR Cluj nu prind podiumul. Farul nu este doar liderul clasamentului in Superliga, ci continua sa aiba și cea mai buna Academie…

- Cotidianul madrilen Diario AS i-a dedicat un articol lui Gica Hagi (57 de ani), care incheie anul pe locul 1 in Superliga alaturi de Farul. „Hagi revine in top”, este titlul articolului publicat astazi de iberici. Aceștia menționeaza cum „Farul Constanța, antrenata de fostul internațional de la Real…

- Toti copiii cu varsta pana la 13 ani din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” si din cadrul clubului Farul Constanta au primit vizita lui Mos Nicolae inaintea intrarii in vacanta fotbalistica. Asa cum este obiceiul an de an, sportivii celei mai bune academii din Romania - conform evaluarilor Federatiei…

- FC Barcelona si Real Madrid si-au exprimat refuzul de a lua parte la Adunarea generala a Ligii spaniole fotbal, prevazuta pe 7 decembrie la Dubai, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Real "nu va trimite niciun reprezentat la Dubai", iar clubul catalan "nu va participa" la aceasta Adunare generala extraordinara,…

- “Toate activitatile operationale ale Enel in Romania se desfasoara si vor continua sa se desfasoare in mod normal, fara a afecta clientii finali care vor beneficia in continuare de toate serviciile si produsele cu care sunt obisnuiti”, anunta compania. Grupul Enel si-a prezentat marti Planul strategic…

- Enel, unul dintre cei mai mari investitori de pe piata de energie electrica, va pleca din Romania anul viitor. Informatia a fost publicata intr-un raport al companiei. Procedura de vanzare a companiei italiene a inceput inca din anul 2019. In document nu se precizeaza clar la ce active va renunta, Enel fiind…