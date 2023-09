Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Baluța, mesaj de lupta inainte de Farul – FCSB. Jucatorul lui Gica Hagi a vorbit despre derby-ul din etapa a 9-a a noului sezon de Liga 1. Meciul dintre Farul Constanța și FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmarita in format live text pe AS.ro. Tudor Baluța, […] The…

- Mijlocașul celor de la FCSB, Alexandru Baluța (30 de ani), s-a accidentat și este incert pentru meciul de la Ovidiu, cu Farul Constanța, din runda cu numarul 9 din Superliga. Farul Constanța - FCSB se joaca duminica, 17 septembrie, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Probleme pentru Gica Hagi inainte de HJK Helsinki – Farul. Tehnicianul campioanei are un jucator incert pentru partida din play-off-ul UEFA Conference League. Partida dintre HJK Helsinki și Farul Constanța conteaza pentru returul din „dubla” pentru calificarea in grupele UEFA Conference League. In meciul…

- Tehnicianul formatiei Farul Constanta, Gica Hagi, a fost incantat de evolutia elevilor sai din partida cu Universitatea Craiova , castigata cu 2-0. „Cred ca astazi le-am adus aminte suporterilor, telespectatorilor ca de asta am iesit campioni. Am fost noi, echipa ofensiva care a gasit solutii. Am jucat…

- Antrenorul aradenilor, Mircea Rednic, și-a declarat satisfacția ca meciul cu Farul Constanța a fost amanat și va avea acum la dispoziție doua saptamani ca sa... The post Mircea Rednic, suparat pe Pop și Mustaca, dar și ca s-a greșit foarte mult in meciul UTA-Poli Iași, scor 1-0 appeared first on Special…

- Gica Popescu nu are emoții inaintea returului cu Sheriff Tiraspol. Președintele celor de la Farul Constanța are incredere in elevii lui Gica Hagi și crede in calificarea in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Farul a obtinut a 2-a victorie din istorie in preliminariile Champions League! Meciul…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, debuteaza in aceasta seara in preliminariile Champions League. Va disputa pe teren propriu primul joc din dubla cu Sheriff Tiraspol. Farul - Sheriff Tiraspol se joaca diseara, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Tehnicianul echipei Farul Constanta, Gica Hagi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca are sase jucatori indisponibili din cauza accidentarilor pentru Supercupa Romaniei, dar el si elevii sai sunt increzatori. Sambata, de la ora 20:00, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti se va desfasura…