Stiri pe aceeasi tema

- Dorința de a face ceva pentru sportul ieșean și pentru cetațenii municipiului Iasi l-a determinat pe Dan Ștefan Cojocaru sa intre in politica. Chiar daca este un domeniu nou, candidatul Pro Romania pentru Consiliul Local iși pune toata baza ca vasta sa experiența din sport și din mediul de afaceri…

- Constantin Talvescu a fost jucator si antrenor la FC Farul Constanta, club pe care l a slujit cu devotament. Sportul si fotbalul constantean sunt din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 84 de ani, Constantin Talvescu, fostmare jucator si antrenor, simbol al FC Farul.A slujit clubul…

- Fotbalul romanesc a fost pus in dificultate de cazurile de infectare cu SARS CoV 2. Sportul de mare performanta presupune multe sacrificii, mai ales intr o situatie aparte ca aceasta cu pandemia. Toata lumea trebuie sa traga mai mult de ea, in ce priveste regulile si normele stabilite in perioada de…

- Fotbalul din Romania a fost lovit puternic de coronavirus. Au fost inregistrate nu mai puțin de 27 de cazuri de imbolnaviri cu noul virus, in randul jucatorilor profesioniști de fotbal. Cele mai afectate echipe sunt Dinamo, CFR Cluj și Craiova. Iata care sunt fotbaliștii din Romania infectați cu coronavirus…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a dezvaluit ca grupul de WhatsApp al unei formații de fotbal din Romania poarta o denumire jignitoare la adresa Stelei. Mihai Stoica nu a menționat cu ce echipa se afla sub contract jucatorii care jignesc Steaua prin intermediul grupului de WhatsApp,…

- Federația Romana de Rugby prezinta sportivii de perspectiva ai țarii, printr-o serie de interviuri, iar saptamana trecuta protagonist a fost unul dintre liderii echipei de U16 a echipei Aurora Baicoi, Mario Raduța. In varsta de 15 ani (1,80m și 93 kg), acesta evolueaza pe postul de mijlocaș la deschidere,…

- Cladirile din centrul Aradului, cu fațadele distruse, care pun in pericol viața pietonilor, avertizați de celebra inscripție: „Atenție, cade tenculala!”, au un corespondent mult mai periculos. O placa de beton de la un balcon situat la etajul șase al blocului de pe Calea Aurel Vlaicu la parterul caruia…

- Sportul se intoarce de astazi in Italia, cu primele meciuri de fotbal din ultimele 3 luni. Premierul a anunțat ca de saptamana viitoare se vor relua toate competițiile sportive, dar fara spectatori, și se vor permite și o serie de activitați culturale.