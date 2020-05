GHIOZDANULLUINICULAE: Joyner Lucas X Will Smith e boom!

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța dupa ce vezi clipul asta și altele de acest gen fiecare gest al prietenilor o sa insemne tot felul de chestii o perioada… dar eu ți-l aduc in fața ecranului de telefon, pc sau laptop, ah sau tableta pfiu… pentru ca mi se pare cool de aflat astfel de lucruri deși sunt de... View Article

- Nu știu daca iți plac misterele, insa mie imi plac la nebunie. Cand gasesc astfel de lucruri nu pot sa ma abțin sa nu vorbesc cu prietenii mei despre ele. Cu toții am auzit despre faimosul triunghi al bermudelor, insa știați povestioara asta?

- Corul mediu ADORAMUS al liceului cu profil de arte ”Mihai Berezovschi” din capitala a lansat un videoclip motivațional- Stam acasa 2020. Pe timp de pandemie, copii care invața in cadrul acestui liceu, de rind cu alți elevi din toata țara invața la distanța. Cu toate ca este mai greu, totuși se fac și…

- Dupa numeroase live-uri ale marilor DJ din propriul living sau balcon, iata ca a venit și cel din bucatarie. Deși ma așteptam ca Fisher sa primul care gatește un pește in timp ce pune muzica, ei bine Sam Feldt i-a luat-o inainte cu un super set in colaborare cu Spinnin pe care l-a denumit –... View…

- Dupa cum spune și topul Shazam Global… piesa asta a revenit in forța, ea fiind lansata in 2010… dar cum hazul de necaz are efect in toata lumea, here we go! Revenirea Vicetone – Astronomia vine in urma unui clip in care intr-un alt colț al lumii plecarea catre o alta lume se sarbatorește și... View…

- Salut! Sunt Andrei Niculae și din cand in cand o sa iți aduc site-ul Virgin Radio Romania lucruri care imi plac și pe care le descopar pe internet și le pun in ghiozdan. Facem o colecție frumoasa de piesa și video-uri mișto impreuna, iar primul este un dialog emoționant dintre doi oameni ai strazii…

- Actorul american Will Smith, 51 de ani, s-a alaturat listei de personalitați celebre care subliniaza importanța consțientizarii și respectarii de catre populație a masurilor recomandate de autoritațile medicale din toata lumea in vederea prevenirii și combaterii raspandirii coronavirusului.Cel pe care…

- Filmul a fost vizionat, in al treilea weekend de la premiera, de 93.391 de spectatori si a generat incasari de 2.065.019 lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Alte filme, precum animatia „Tot inainte/ Onward", aventura fantastica a doi frati adolescenti, pentru care si-au imprumutat…