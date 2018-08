Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat vineri afirmatiile presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la adresa partidului, el aratand si ca liberalii sunt intr-o opozitie ferma fata de actuala putere. "A fost complet nepotrivit ca la un astfel de eveniment sa faci declaratii politice si…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la inaugurarea proiectului ”Casa Solara”, prilej cu care a explicat ca sistemul de educație din Romania este invechit, iar anumite idei incoerente devin legi sau OUG.”Am vorbit mereu despre Romania educata, despre o țara in care incurajam creativitatea.…

- Croația a facut un turneu mondial de vis, ajungand pana in finala, unde a pierdut in fața Franței, 2-4. Exasperat de fapul ca politicienii din țara incearca sa-și aroge merite pentru parcursul de senzație al naționalei la Mondial, selecționerul Zlatko Dalic a redactat o scrisoare in care pune la punct…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump se vor adresa presei dupa primul lor summit bilateral ce va avea loc luni la Helsinki, dar nu vor da publicitatii neaparat o declaratie...

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.

- Jurnalistul Liviu Avram susține ca președintele Klaus Iohannis este un laș pentru ca și-a trimis purtatorul de cuvant sa anunțe revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Avram susține ca prin aceasta decizie, Klaus Iohannis arata ca este complice cu PSD la mutilarea justiției.”Ca pe un…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, sustine ca cetatenii care au iesit la protestul de joi, 5 iulie, din fata Parlamentului sunt „manipulati si amagiti”. Liberalul a afirmat ca „la noi are loc lupta intre doua mafii, doua grupari oligarhice”.

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, susține faptul ca cetațenii au votat cum ar trebui, dar nu cum au crezut, menționand ca prin acest lucru au dorit sa apere capitala de pro-ruși. Totodata, dansul a ținut sa puncteze ca Ceban a pierdut datorita lui Dodon, pentru ca cetațenii au ințeles ca voteaza direct pentru…