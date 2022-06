Ghimeș, Palanca și Brusturoasa, în imagini de acum 105 ani Pe un site specializat in licitații de antichitați au fost postate, pentru vanzare, fotografii din 1917 realizate in zona Ghimeș-Palanca, probabil de un militar ungur, dupa modul in care sunt scrise numele localitaților pe spatele pozelor. Alte imagini postate pentru a fi vandute sunt carti poșatele realizate de Asociația Camarazilor de Razboi din Regimentul 8 […] Articolul Ghimeș, Palanca și Brusturoasa, in imagini de acum 105 ani apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Filialei Bacau a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, gr. flt. aer. (rtr) dr. Vasile Florea, și veteranul de razboi gr. (rtr) Ioan Procopie, care in acest an va implini 103 ani, au fost oaspeții studenților de la Universitatea „Vasile Alecsandri” (UVA). Intalnirea cu studenții…

- Așa cum precizam și cu alte ocazii, victimele acestui razboi sunt cetațenii europeni. Ucrainienii și rușii au rafuieli și tradari istorice. E o chestiune de reglat in familie, insa oalele sparte o sa le platim noi, europenii. Conform agenției de presa https://www.reuters.com/world/us-suggest-tariffs-russian-oil-alternative-embargoes-officials-2022-05-17/,Statele…

- Președintele Filialei Bacau „General Eremia Grigorescu” a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, gr. flt. aer. (rtr) dr. Vasile Florea și Victoria Leonov – vaduva generalului Alexandru Leonov, au fost, luni, 10 mai, oaspeții Centrului de zi „Dr. Ștefan Ciobanu” al Fundației de Sprijin Comunitar…

- Aparenta liniște din Orientul Mijlociu ascunde germenii unei confruntari care poate izbucni cat de curand și care este cauzata de seceta. Pare curios, dar nu este. Nu ar fi prima data cand un razboi izbucnește din cauza unei recolte proaste sau pentru ca țara vecina a zagazuit apele unui rau. Conflictul…

- Manifestarile dedicate „Zilei Veteranilor de Razboi”, sarbatorita anual pe 29 aprilie, au inceput in Bacau miercuri, 27 aprilie, la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” o manifestarea cultural-științifica organizata in parteneriat cu Garnizoana Bacau. La eveniment, invitații de onoare ai Filialei Bacau…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta, cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului, marcata pe 27 martie, expoziția de fotografie, intitulata „Teatrul Bacovia, o istorie in imagini”. Expoziția al carei vernisaj va avea loc duminica, 27 martie 2022, de la ora 12.00, in Piața Tricolorului din municipiul Bacau,…

- In 1926, Adolf Hitler a publicat primul volum al lucrarii ,,Mein Kampf” (,,Lupta mea”): ,,O socoteala”. In anul urmator a publicat și volumul al doilea: ,,Mișcarea național-socialista”. Cartea fusese croita in mintea sa bolnava intre 1923-1924, cand a fost in inchisoare. Rudolf Hess, cel care avea sa-i…

- Generalul maior (rtr) Alexandru Leonov a plecat dintre noi in dimineața zilei de 17 martie, la respectabila varsta de 93 de ani. Bacauanii l-au cunoscut indeosebi ca președinte al Filialei județene „General Eremia Grigorescu” a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi. De-a lungul anilor, a lucrat…