Ghid de asigurare casco. Cum alegi o asigurare potrivita pentru masina, fara sa platesti o avere. Care este diferenta intre asigurarea obligatorie RCA si asigurarea facultativa CASCO Asigurarea RCA obligatorie, impusa de legislatia care reglementeaza dreptul la circulatie pe drumurile publice, te ajuta in cazul in care esti cel care provoaca un accident; cu ajutorul ei, daunele suferite de partea prejudiciata vor fi acoperite iar din punct de vedere financiar tu esti protejat complet. Pe de alta parte, polita de asigurare CASCO acopera prejudiciile masinii tale, chiar daca te faci vinovat de accident. Asa ca daca faci eforturi financiare considerabile pentru achizitia unei masini… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

