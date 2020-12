GHID: Cum îți pregătești mașina pentru iarnă. Trucuri pe care nu le știu nici măcar unii șoferi cu experiență Anotimpul rece bate la ușa, motiv pentru care trebuie sa ne asiguram ca mașina pe care o conducem va funcționa corect, chiar daca va fi supusa unor temperaturi cu mult sub zero grade. Exista mulți factori care pot influența funcționarea mașinii, incepand cu magazinul de piese auto de unde iți faci necesarul specific sezonului rece […] Citește GHID: Cum iți pregatești mașina pentru iarna. Trucuri pe care nu le știu nici macar unii șoferi cu experiența in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna incepe sa-și faca simțita prezența in unele zone ale țarii, astfel ca șoferilor le este recomandat sa-și echipeze din timp și corespunzator autovehiculele și sa se informeze asupra condițiilor meteo și de trafic. „Legea cauciucurilor de iarna” a intrat in vigoare in 2011, iar șoferii care circula…

- Iarna e o certitudine in Romania. Apariția primilor fulgi de zapada le-a dat planurile peste cap multor conducatori auto. In afara obligativitații schimbarii anvelopelor, apare o noua provocare pentru șoferi. Cum iți dezaburești ușor mașina, acum ca ninge. Șoferi, atenție, sunt cele mai utile trucuri…

- „Surpriza” pentru soferi: Chiar daca ai masina echipata cu anvelope de iarna, risti amenzi uriașe pentru șoferi, chiar daca au cauciucuri de iarna! Detaliul pe care mulți il ignora in anotimpul rece ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Mulți șoferi ignora urmatoarele prevederi…

- Mulți șoferi ignora urmatoarele prevederi și considera ca este suficient sa aiba cauciucuri de iarna, pentru a trece „testul” in fața polițiștilor. Situația nu sta deloc așa și dovada stau amenzile de sute și mii de lei! Codul Rutier specifica destul de clar condițiile in care polițistul rutier poate…

- O persoana fara adapost din Sectorul 3 s-a aruncat in mod deliberat in fata unei masini apoi a simulat ca ar fi fost lovit de autoturism pe trecerea de pietoni. Aceasta metoda este folosita deseori de escroci pentru a face rapid rost de bani de la soferi. De cele mai multe ori, conducatorii auto nu…

- Toți șoferii trebuie sa iși pregateasca mașina pentru iarna. Spre deosebire de sezonul estival, regulile sunt diferite. Așadar, pentru a circula in siguranța trebuie sa ne echipam mașinile corespunzator. Cum iți pregatești corect mașina de iarna? Toți trebuie sa luam masurile necesare pentru a ne asigura…

- Secolul XXI, secolul in care tehnologia a ajuns intr-un punct atat de avansat incat exista un aparat sau un robot care sa preia munca noastra in orice domeniu. In vremea in care chiar și aprinderea unui bec poate fi facuta de la distanța prin comanda vocala, in satul Dobra din comuna Șugag de pe Valea…

- Un medic epidemiolog a atras atenția asupra unor situații comune, in care coronavirusul poate fi luat foarte ușor și reamintește ca este importanta purtarea maștii. Mancatul impreuna, fara masca, in spații inchise și aproape, fumatul la colț cu poveștile de rigoare, statul in același birou inchis, neaerisit,…